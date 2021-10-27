Наталья Сергунина анонсировала новый онлайн-курс для столичных предпринимателей

Они смогут пройти интенсив по работе с маркетплейсами

В Москве в четверг стартует обучающий онлайн-курс для предпринимателей по работе с маркетплейсами. Обучение начнется с онлайн-конференции "Маркетплейсы 2021", которая состоится 28 октября в 13:00. На ней выступят представители крупнейших платформ электронной коммерции. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте mbm.mos.ru.

"Участники конференции узнают, как лучше использовать возможности маркетплейсов для развития своего бизнеса. Столичным предпринимателям расскажут о мерах поддержки со стороны города при работе с торговыми площадками, в том числе о возможности компенсировать часть расходов на онлайн-продвижение, что особенно актуально в условиях пандемии", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина (цитата по АГН "Москва").

Отмечается, что обучение продолжит онлайн-курс "Маркетплейсы. От закупки до первой продажи", который начнется 9 ноября и будет состоять из четырех вебинаров: на них пойдет речь о нюансах работы и реализации продукта через различные маркетплейсы, поиске новых перспективных ниш и многом другом. Все мероприятия бесплатные.

По словам руководителя столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, на сегодняшний день формат маркетплейса считается наиболее актуальным в мировой интернет-торговле. "По данным исследования аналитического агентства Data Insight, в 2020 году 89% предпринимателей увеличили свой оборот на таких площадках", - пояснил он.

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