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Густой туман спровоцировал транспортный коллапс на Сахалине

18:25
  • среда
  • 27 октября 2021

Экипажи воздушных судов не могут найти Южно-Сахалинск

Сахалин накрыл циклон, который принес в регион дожди и туманы. Если север и центральная часть острова отделались небольшими заморозками, то южные районы, где расположен областной центр, просто растворились в тумане.

Экипажи воздушных судов не могут найти Южно-Сахалинск, пилотам приходится уходить на запасные аэродромы, например, в Хабаровск. Когда видимость немного улучшается, главная воздушная гавань острова старается отправить хоть какие-то рейсы. Но взлетать все равно приходится наощупь, по приборам. В аэропорту задержаны около десяти рейсов. А на улицах города образовались пробки - водители из-за тумана не решаются развивать большую скорость.

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