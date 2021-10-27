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В США впервые выдали паспорт с пометкой "X" в графе "пол"

17:43
  • среда
  • 27 октября 2021

Опция доступна для тех, кто не относит себя ни к мужскому, ни к женскому гендеру

Как сообщил Госдеп в среду, в США выдали первый паспорт, где в графе "пол" указан не "мужской" или "женский", а "Х". Эта опция доступна для тех, кто не относит себя ни к мужскому, ни к женскому гендеру.

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"Госдепартамент продолжает процесс обновления своей политики касательно гендерных маркеров в американских паспортах и консульских документах о рождении за рубежом, чтобы лучше служить всем гражданам США, независимо от их гендерной идентичности", - цитирует сообщение ТАСС.

К началу 2022 года власти США рассчитывают обновить соответствующие процедуры, чтобы у каждого заявителя была возможность выбрать в качестве гендера "Х".

Как ранее заявил госсекретарь Энтони Блинкен, больше не будет требоваться медицинское подтверждение, если выбор пола не совпадает с данными в других удостоверяющих личность документах.

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