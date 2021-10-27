Северный вокзал Парижа эвакуировали

Это произошло из-за забытого багажа

Северный вокзал в Париже эвакуирован, сообщается в Twitter линии D системы пригородных электричек RER.

"Движение между Лионским вокзалом и Северным вокзалом прервано в обоих направлениях из-за багажа, забытого на Северном вокзале", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из здания вокзала вывели всех пассажиров и сотрудников. Возобновление движения ожидается в 18:00 по Москве.

Дополнительная информация уточняется.

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