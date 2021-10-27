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"У нас был астероид": динозавр выступил с трибуны ООН

18:10
  • среда
  • 27 октября 2021

Он поделился своими соображениями по поводу климатических изменений

Программа развития ООН представила созданный для поддержки борьбы с климатическими изменениями фильм, в котором к делегациям стран с трибуны Генеральной Ассамблеи обращается динозавр.
Ученые нашли останки самого крупного динозавра

"Пришло время, чтобы люди перестали придумывать оправдания и начали претворять в жизнь изменения", - сказал он.

Государственные субсидии на углеводороды, продолжил динозавр, иррациональны и нелогичны в контексте климатических изменений.

"По крайней мере у нас был астероид, а какие оправдания у вас?", - задал риторический вопрос представитель вымершего вида.

Это первый в истории ООН фильм с применением компьютерной графики. В озвучке принял участие датский актер Николай Костер-Валдау, известный по "Игре престолов".

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