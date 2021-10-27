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Путин предложил сенатору Львовой-Беловой стать детским омбудсменом

18:15
  • среда
  • 27 октября 2021

Она согласилась

Президент России Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой стать детским омбудсменом, она согласилась, пишет РИА "Новости". Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи.
Число обращений к детскому омбудсмену увеличилось в России на 40%

Ранее депутат Государственной думы восьмого созыва Анна Кузнецова, бывший уполномоченный по правам детей, отметила, что новому детскому омбудсмену необходимо в первую очередь выстроить в работе этапность и внимательно относиться к обращениям граждан.

Мария Львова-Белова - специалист по социализации и социальной адаптации детей-сирот, молодых взрослых с инвалидностью и выпускников детских домов. Учредитель благотворительной организации "Квартал Луи". С 2020 года - представитель от правительства Пензенской области в Совете Федерации, член комитета СФ по социальной политике, полномочный представитель Совфеда по взаимодействию с уполномоченным при президенте по правам ребенка. 

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