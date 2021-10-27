Голикова опасается ухода врачей из профессии

Специалисты выгорают в условиях пандемии

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в среду на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве, что большому количеству врачей пришлось получать дополнительное образование, чтобы уходить работать в красные зоны во время пандемии.

"Врачи, которые сегодня работают, и медицинский персонал, который сегодня работает в красной зоне, кратно подвержены последствиям ковида. И я не исключаю, что коллеги просто будут уходить из профессии, потому что происходит профессиональное выгорание", - добавила заместитель председателя правительства (цитата по ТАСС).

По ее словам, сегодня в сфере здравоохранения по притоку кадров наблюдается "отрицательный баланс".

Ранее Голикова отмечала, что дефицит кадров является основной проблемой здравоохранения в стране.

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