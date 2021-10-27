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Мама Николая Баскова госпитализирована с коронавирусом

19:17
  • среда
  • 27 октября 2021

Елена Николаевна проходит лечение в московской больнице

Мама Николая Баскова госпитализирована с коронавирусом. Об этом пишет издание "Стархит" со ссылкой на представителя певца Марину Наумову.

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"Все нормально, Елена Николаевна сейчас, действительно, в московской больнице, у нее был положительный тест. Состояние стабильное. Она просто побудет какое-то время под наблюдением врачей и пройдет необходимые обследования и процедуры", — рассказала Наумова о состоянии Елены Николаевны.

Летом на недомогание жаловался сам 45-летний артист. У Николая Баскова тогда резко поднялась температура, ему пришлось даже отказаться от ряда проектов. Музыкант подозревал, что заразился коронавирусом, однако тест не подтвердил этих опасений.

"Слава Богу, все нормально. Я снова полон сил, энергии, чтобы вас радовать. Я очень счастлив, что вы есть у меня", — обратился он тогда к поклонникам.

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