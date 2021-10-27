Путин: "Газпром" восполнил нехватку американского газа в Европе

Ситуация на рынке энергоносителей остается нестабильной, отметил президент

Ситуация на рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, особенно в Европе, уровень запасов газа там значительно ниже, чем за последние пять лет, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы с вами регулярно проводим такие обсуждения, и это очень важно, особенно на фоне текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей. А она, как знаете, остается крайне нестабильной", - констатировал глава государства, открывая совещание по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала (цитата по ТАСС).

Путин поручил до 1 ноября подготовить комплекс мер, чтобы негативные последствия на мировых энергетических рынках не сказались на российских отраслях. Кроме этого, президент поручил "Газпрому" после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.

"Газпром" полностью выполняет все соглашения с европейскими странами, восполнил нехватку американского газа в Европе даже больше, чем нужно было, отметил Путин.

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