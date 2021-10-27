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Количество ДТП в России сократилось на 10%

19:09
  • среда
  • 27 октября 2021

Дорожные службы принимают эффективные меры

В январе - сентябре 2021 года общее количество ДТП в регионах России снизилось на 10% в годовом выражении, пишет ТАСС со ссылкой на данные ГИБДД.
Появились первые версии серьезного ДТП в центре Москвы

"По данным ГИБДД, в течение девять месяцев 2021 года общее количество ДТП в российских регионах сократилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - сказано в пресс-релизе Росавтодора.

Как уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, число аварий в регионе с начала года снизилось на 9%, а число погибших в ДТП - на 1%.

Объясняют снижение аварийности мерами, которые принимают дорожные службы. "Среди наиболее действенных мероприятий - разделение встречных потоков, строительство тротуаров, установка освещения на дорогах и пешеходных переходах, камеры фотовидеофиксации", - отметили в Росавтодоре.

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