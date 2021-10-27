Pixar показал первый трейлер спин-оффа "Истории игрушек"

Мультфильм посвящен прообразу Базза Лайтера

На YouTube-канале студии Pixar опубликовали первый трейлер научно-фантастического мультфильма "Лайтер" - это приквел франшизы "История игрушек".

Мультфильм посвятили персонажу, который стал основой для образа игрушечного Базза Лайтера. Озвучил героя Крис Эванс.

"Создавая первую "Историю игрушек", мы задумали Базза Лайтера как игрушку, которая основана на каком-то очень крутом персонаже из эпического фильма-блокбастера", - объяснил главный креативный директор Pixar Пит Доктер.

Снял "Лайтера" Энгус Маклейн ("БЕРН-И", "В поисках Дори").

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