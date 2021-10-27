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Pixar показал первый трейлер спин-оффа "Истории игрушек"

19:29
  • среда
  • 27 октября 2021

Мультфильм посвящен прообразу Базза Лайтера

На YouTube-канале студии Pixar опубликовали первый трейлер научно-фантастического мультфильма "Лайтер" - это приквел франшизы "История игрушек".
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Мультфильм посвятили персонажу, который стал основой для образа игрушечного Базза Лайтера. Озвучил героя Крис Эванс.

"Создавая первую "Историю игрушек", мы задумали Базза Лайтера как игрушку, которая основана на каком-то очень крутом персонаже из эпического фильма-блокбастера", - объяснил главный креативный директор Pixar Пит Доктер.

Снял "Лайтера" Энгус Маклейн ("БЕРН-И", "В поисках Дори").

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