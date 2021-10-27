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Китайская гиперзвуковая ракета могла облететь весь земной шар

19:57
  • среда
  • 27 октября 2021

Так считают в Пентагоне

Китай летом 2021 года провел испытания гиперзвукового оружия, во время которых ракета облетела вокруг земного шара. Такого мнения придерживаются в Пентагоне, пишет издание Defense One.
Журналисты узнали о двух испытаниях Китаем гиперзвукового оружия

Как отметил сотрудник американского оборонного ведомства (его имя и должность не приводятся), сейчас в Пентагоне оценивают последствия данных испытаний.

Ранее СМИ писали, что в августе КНР с помощью ракеты-носителя осуществила запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. Заданную цель при этом поразить не получилось.

Официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь заявил, что в августе испытывали космический аппарат, а не новый тип вооружений.

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