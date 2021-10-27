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В Москве прошел розыгрыш квартир среди вакцинированных горожан

20:09
  • среда
  • 27 октября 2021

В лотерее приняли участие почти 139 тысяч человек

В Москве разыграли первые две квартиры среди привившихся от COVID-19 горожан в рамках акции "Вакцина — твой ключ к здоровью".

Победителями стали Галина Аркадьевна и Артем Игоревич. Согласно законодательству, фамилии победителей называть нельзя. Имена победителей в эфире телеканала "Москва 24" назвал лидер музыкальной группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев.

В лотерее приняли участие все, кто сделал первую дозу вакцины в Москве с 18 по 24 октября — всего это 138 тысяч 999 человек, передает АГН "Москва". Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте отметил, что это количество привившихся в два раза превышает показатель предыдущей недели.

14 октября мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "ТВ Центр" объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию от COVID-19.

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