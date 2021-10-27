Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Он длился восемь часов

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили восьмичасовой полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей", - рассказали в ведомстве.

Сопровождение выполняли истребители МиГ-31, на отдельных этапах маршрута - F-16 ВВС Норвегии.

Как добавили в Минобороны, все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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