Россия и США обсудили события в Судане

В стране объявлено чрезвычайное положение

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил ситуацию в Судане по телефону со спецпосланником США по Африканскому Рогу Джеффри Фелтманом, сообщили в МИД.

"С российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшей стабилизации обстановки, урегулирования существующих межсуданских противоречий путем инклюзивного диалога с участием всех политических сил в интересах достижения национального согласия и решения неотложных социально-экономических проблем Судана", - отмечено в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Богданов обратил внимание на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела этой страны.

Москва подтвердила готовность и впредь оказывать всестороннее содействие дружественному суданскому народу.

Ранее глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в стране чрезвычайное положение. По его распоряжению распущен правящий в стране Суверенный совет и правительство. Также приостановлено действие некоторых статей переходной конституционной декларации.

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