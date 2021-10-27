Суд заочно арестовал подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова

Тела нашли 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице
Кунцевский суд Москвы заочно арестовал подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи, пишет ТАСС.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал заочный арест в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова, его супруги и их малолетнего сына", - сообщили в пресс-службе суда.
Скрипкина подозревают по статьям об убийстве двух и более лиц и убийстве малолетнего.
Тела 57-летнего Яхонтова, его 39-летней супруги и их восьмилетнего сына обнаружили 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице. По данным источника, рассматриваются несколько версий убийства, в том числе финансовая.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram