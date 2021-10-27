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Суд заочно арестовал подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова

21:09
  • среда
  • 27 октября 2021

Тела нашли 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице

Кунцевский суд Москвы заочно арестовал подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи, пишет ТАСС.
В квартире на западе Москвы произошло тройное убийство

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал заочный арест в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова, его супруги и их малолетнего сына", - сообщили в пресс-службе суда.

Скрипкина подозревают по статьям об убийстве двух и более лиц и убийстве малолетнего.

Тела 57-летнего Яхонтова, его 39-летней супруги и их восьмилетнего сына обнаружили 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице. По данным источника, рассматриваются несколько версий убийства, в том числе финансовая.

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