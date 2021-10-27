Путин поручил "Газпрому" повысить объемы газа в европейских хранилищах

Мера должна заметно стабилизировать ситуацию на рынке

Российские потребители полностью обеспечены газом по устойчивым ценам и на долгосрочную перспективу. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала. При этом глава государства отметил, что ситуация на глобальном рынке энергоносителей, как и кризис на энергорынке ЕС, несет определенные риски для России.

Ситуация на мировом рынке энергоносителей по-прежнему крайне нестабильна. Цены скачут, экономика страдает. Причина, говорит президент на совещании по развитию российского топливно-энергетического комплекса, хорошо известны.

"Это снижение собственной добычи газа в Европе, сокращение поставок СПГ на европейские рынки, прежде всего из США, они сняли с европейского рынка значительный объём. Кстати, "Газпром" их восполнил, даже поставил больше. При этом спрос на газ вырос", - заявил президент России Владимир Путин.

Настолько, что сейчас сильно превышает предложение. Запасы газа в хранилищах минимальны. А ставка на "зеленую" энергетику пока себя не оправдывает. Так, из-за погоды этим летом ветряные электростанции фактически стояли без дела. Плюс, отказ от долгосрочных контрактов в пользу газовой биржи, игроки которой не преминули заработать на ситуации. Все это и создало на рынке энергоресурсов "идеальный шторм", который уже навредил и другим секторам экономики. Например, крупнейшие в ЕС заводы по производству сельхозудобрений сократили свои мощности вполовину. А это уже серьезные трудности для сельского хозяйства и вероятный рост цен на товары и услуги. Что, конечно, может сказаться и на нашей экономике, поэтому Россия не будет оставаться в стороне.

"Ситуация в Европе наглядно показывает насколько важно устойчивое, надежное сотрудничество в энергетической сфере. "Газпром" полностью выполняет свои обязательства в этой сфере. Алексей Борисович, когда вы планируете закончить закачку газа в российские подземные хранилища?" - поинтересовался Путин.

"Уважаемый Владимир Владимирович, достижение целевого показателя - 72 миллиарда 600 миллионов - к 1 ноября. 8 ноября полностью закончим закачку", - заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"Алексей Борисович, хорошо, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, начать плавную и плановую работу по повышению объёма газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и Германии. Это, как мы с Вами понимаем, даст возможность надёжно, стабильно, ритмично выполнять ваши контрактные обязательства, снабжать европейских партнёров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более, во всяком случае, благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом", - сказал президент.

Мера должна заметно стабилизировать ситуацию на рынке, который моментально реагирует на новость снижением цен на ноябрьские фьючерсы до 1015 долларов за тысячу кубометров.

Кардинально изменить баланс спроса и предложения сможет запуск "Северного потока - 2". Сейчас продолжается сертификация газопровода, положительную оценку которому накануне дали в Министерстве экономики и энергетики Германии. А в скором будущем начнется экспорт сжиженного природного газа из новых скважин на Ямальском полуострове. Где, помимо завода "Ямал СПГ" мощностью в 19 миллионов тонн в год, появится еще "Арктик СПГ-2", который ежегодно будет добывать 20 миллионов тонн сжиженного газа. Так что и на российском рынке - а он, разумеется, в приоритете - дефицита топлива точно не будет, даже учитывая масштабные планы по газификации страны.

"Ямальский центр газодобычи является ключевым для развития газовой отрасли России в XIX веке. Запасы здесь - только запасы "Газпрома" - превышают 20 триллионов кубометров. А в целом в этом регионе они составляют более 50 триллионов кубометров. Добыча газа здесь будет вестись еще не одно десятилетие. Сто лет. А может быть и больше", - сказал Путин.

А это гарантия энергетической безопасности России. Да и всего евразийского континента. Как бы не уверяли в обратном европейские чиновники, предложившие наложить общемировое вето на разработку месторождений арктического шельфа. Идею, кстати, резко раскритиковали власти Норвегии, заявив, что не намерены отказываться от добычи в Арктике. По оценкам экспертов, газ останется одним из ключевых видов топлива в мире как минимум в ближайшие несколько десятков лет, а Россия будет одним из главных его поставщиков.

Екатерина Выскребенцева. Александр Званцев. "ТВ Центр".

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