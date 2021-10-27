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Новый детский омбудсмен поблагодарила Путина за доверие

22:14
  • среда
  • 27 октября 2021

Полномочия перешли Марии Львовой-Беловой

Новым детским омбудсменом в России стала Мария Львова-Белова. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Сенатор от Пензенской области сменит на этом посту Анну Кузнецову, которая после парламентских выборов перешла на работу в Госдуму. В ходе онлайн-встречи с 36-летней Львовой-Беловой, многодетной матерью, президент пожелал ей успехов на новом участке работы.

- Мария Алексеевна, добрый день!

- Добрый день, Владимир Владимирович!

- Мария Алексеевна, у вас такая большая семья. Сколько всего детей?

- Детей девять – пятеро рождённых, четверо приёмных. Тринадцать молодых ребят с инвалидностью - под опекой, но они со мной не живут, они живут в моих проектах сопровождаемого проживания.

- Как же вы со всем справляетесь? Я имею в виду и общественную нагрузку.

- Многодетные мамы они же такие, многозадачные.

- Мария Алексеевна, у вас и опыт очень хороший, большой общественной работы, и семейное, конечно, воспитание своих собственных детей. Конечно, эта площадка – омбудсмена по правам ребёнка – она даёт возможность применить все свои знания, навыки и весь свой опыт для того, чтобы на этом поприще добиваться серьёзных, значимых результатов уже для большого количества семей и деток. Я так понимаю, что вы готовы к этой работе.

- Владимир Владимирович, я благодарю вас за оказанное доверие, для меня это, правда, большая честь.

- Объём работы здесь большой, миссия в высшей степени благородная, и я от всего сердца, Мария Алексеевна, желаю Вам успехов.

- Спасибо, Владимир Владимирович.

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Мария Львова-Белова
Мария Львова-Белова
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