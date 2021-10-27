"Власть не хочет сшить Украину": эксперт - о дестабилизации в Донбассе

Киевские чиновники наживаются на войне, убежден политолог Андрей Телиженко

Киев идет на провокации и делает все возможное, чтобы развязать полномасштабную войну в регионе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он сообщил, что ВСУ захватили село Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе. И второй день пытаются взорвать нефтебазу в Донецке. Сегодня беспилотник не долетел до неё считанные метры, подорвавшись возле хранилища. А накануне силы ДНР один такой дрон уже сбили. Генштаб ВСУ, в свою очередь, подтверждает, что впервые применил в конфликте ударный беспилотник турецкого производства.

На этих кадрах, размещённых на странице Минобороны Украины в соцсетях, запечатлён момент удара по позициям народной милиции ДНР. Но важен ни сам факт нападения, а с помощью чего был произведен данный обстрел. И на этот счёт Киев уже похвастался, фактически открыто признав, что нарушает минские соглашения.

"26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения Операции объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ Украины.

Это боевой беспилотный комплекс, предназначенный для наблюдения и подавления целей. Производит его Турция, по соглашению с которой Украина в 2019 году получила две партии "Байрактаров". То есть шесть летательных аппаратов, три наземные станции и двести ракет. И вот спустя два года их впервые пустили в дело.

"По первой информации, каких-либо жертв в связи с этими утверждениями о применении "Байрактара" не зафиксировано. Ну, в принципе, история, конечно, должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины о том, что её необходимо завтра принять в НАТО. И, конечно, должна заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Среди них США, Великобритания и Турция, которая, пусть косвенно, но все же вмешивается в конфликт на юго-востоке Украины. И данный факт, разумеется, беспокоит Кремль. Там на сообщения о применении ВСУ турецкого боевого беспилотника уже отреагировали.

"У нас действительно особые, хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения", - указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Впрочем, там и так в последние недели было очень неспокойно. А после визита министра обороны США, который, видимо, дал украинским властям добро, обстрелы опять приобрели регулярный характер. Причем в ход снова пошло тяжелое вооружение: от гаубиц до минометов.

Под огнём - сразу несколько населенных пунктов, включая Ясиноватую, Яковлевку и Тельманово. Там повреждены дома и хозяйственные постройки. Также пострадали и объекты энергетики. Один из снарядов попал в шахту имени Засядько. Украина, говорят в Донбассе, делает все, чтобы ничего не оставить от работающих предприятий самопровозглашенной республики.

"В результате артиллерийского обстрела обесточены двенадцать трансформаторных станций, без электроэнергии осталась больница, школа, котельная и более трехсот пятидесяти потребителей", - заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

А это Старая Марьевка. Накануне в поселок ворвались украинские военные. Обыскивали дома. Несколько человек задержали. Когда уезжали к своим позициям, украли у стариков дрова. Разобрали избы для укрепления блиндажей. По данным разведки ЛДНР, Украина готовит плацдарм для возможного наступления. Эту тему сейчас активно обсуждают и в украинских СМИ. Причем многие эксперты сходятся во мнении, что мир не нужен и этой украинской власти.

"У власти нет желания сшить обратно Украину в единое целое. Ей выгодна война, чиновники на ней наживаются", - убежден украинский политический эксперт Андрей Телиженко.

При этом большинство украинцев выступают за переговоры с Донбассом. Эту идею поддерживал и Зеленский, но до того, как стать президентом. Теперь же он настроен иначе, вероятно, решив пойти по пути экс-президента Украины Петра Порошенко и устроить на юго-востоке очередную "победоносную" кампанию, которая в итоге может привести к фатальным последствиям, прежде всего, для самой Украины.

Александр Панюшкин, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram