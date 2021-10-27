Три россиянина попали в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Это два форварда и вратарь

Как следует из рейтинга Forbes, российские хоккеисты Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Никита Кучеров ("Тампа Бэй") и Сергей Бобровский ("Флорида") попали в десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в этом сезоне.

Панарин оказался на шестой строчке с доходом в 11,2 миллиона долларов. Кучеров занял девятое место (10,3 миллиона), Бобровский - десятое (10,1 миллиона).

Возглавил рейтинг канадский игрок "Эдмонтона" Коннор Макдэвид (16,4 миллиона долларов).

Регулярный сезон НХЛ 2021/22 стартовал 12 октября. Победителем двух предыдущих чемпионатов стала "Тампа Бэй".

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