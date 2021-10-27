Миллионы нигерийских детей не ходят в школу из-за страха похищения

Такие случаи в Нигерии далеко не редкость
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что более 12 миллионов детей страны не ходят в школу из-за страха быть похищенными.
"Продолжающиеся атаки на систему образования, такие как похищение учеников, рост активности боевиков, общее отсутствие безопасности в школах усугубили ситуацию с ростом числа детей, не посещающих школу", - приводит слова главы государства газета Punch.
Он добавил, что психика тех, кто прошел через похищение или чьи одноклассники или учителя были похищены, травмирована.
В последние несколько лет в Нигерии продолжаются массовые похищения школьников с целью выкупа. Так, начиная с декабря этого года были похищены более 1000 учащихся.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram