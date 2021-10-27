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Миллионы нигерийских детей не ходят в школу из-за страха похищения

22:32
  • среда
  • 27 октября 2021

Такие случаи в Нигерии далеко не редкость

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что более 12 миллионов детей страны не ходят в школу из-за страха быть похищенными.
В Нигерии похитили 27 школьников

"Продолжающиеся атаки на систему образования, такие как похищение учеников, рост активности боевиков, общее отсутствие безопасности в школах усугубили ситуацию с ростом числа детей, не посещающих школу", - приводит слова главы государства газета Punch.

Он добавил, что психика тех, кто прошел через похищение или чьи одноклассники или учителя были похищены, травмирована.

В последние несколько лет в Нигерии продолжаются массовые похищения школьников с целью выкупа. Так, начиная с декабря этого года были похищены более 1000 учащихся.

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