"Европейские рынки паникуют": когда Россия заполнит газом хранилища в ЕС

В Европе продолжаются скачки цен на газ
Россия вновь подтвердила готовность увеличить поставки газа в Европу. Почему со стороны западных потребителей не прекращается поток претензий в наш адрес? Можно ли ожидать ускорения решения вопроса о запуске трубопровода "Северный поток-2"?
В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти и другие вопросы с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности Игорем Юшковым.
"Европейские рынки откровенно паникуют. Каждый раз, когда выходит статистика о заполненности подземных хранилищ в Европе, начинаются скачки цен", - рассказал он.
Полный комментарий эксперта смотрите в видеоВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram