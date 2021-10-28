"Европейские рынки паникуют": когда Россия заполнит газом хранилища в ЕС

В Европе продолжаются скачки цен на газ

Россия вновь подтвердила готовность увеличить поставки газа в Европу. Почему со стороны западных потребителей не прекращается поток претензий в наш адрес? Можно ли ожидать ускорения решения вопроса о запуске трубопровода "Северный поток-2"?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти и другие вопросы с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности Игорем Юшковым.

"Европейские рынки откровенно паникуют. Каждый раз, когда выходит статистика о заполненности подземных хранилищ в Европе, начинаются скачки цен", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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