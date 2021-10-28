Принца Гарри призвали вернуться в Британию на фоне слухов о здоровье Елизаветы II

Королева в последнее время стала реже появляться на публике

Вся Великобритания с трепетом следит за состоянием здоровья Елизаветы II. Люди обеспокоены тем, что в последнее время 95-летняя монаршая особа все реже появляется на публике и даже отказалась от участия в нескольких официальных мероприятиях. Общественность разделилась на два лагеря - одни считают, что королева болеет, другие - что она полна сил и энергии, просто решила отдохнуть.

Королева решила отдохнуть. От выступлений. От публики. И дело вовсе не в пандемии. Елизавету II очень ждали в Глазго - 31 октября там должна начаться конференция ООН по изменению климата. И планировалось - именно она её и откроет. Однако, по последним сообщениям из Букингемского дворца, королева очень сожалеет, но запишет лишь видеообращение к участникам форума.

"Королева не любит разочаровывать людей. Она знает, что приедет много мировых лидеров, и поэтому она не относится к этому решению легкомысленно. Но вы должны помнить, что ей 95 лет. Она не очень хорошо себя чувствует. Ей необходимо восстановление. Так что это, без сомнения, это очень разумное решение", - рассказал королевский биограф Хьюго Викерс.

Здоровье королевы у британцев вызывает повышенное беспокойство. Тревожных звонков в последнее время было несколько. Елизавета II в один из дней появилась на публике с тростью, а в нынешнее воскресенье не присутствовала на службе в Виндзорском замке - хотя обычно она никогда её не пропускает. И отменённый официальный визит, как выяснилось, уже не первый. Еще 20 октября Елизавета II отказалась от поездки на встречу, посвященную столетию образования Северной Ирландии. И внезапно в этот день легла на обследование в лондонскую больницу короля Эдуарда VII. Ночь провела под надзором медиков, а утром вернулась в Виндзорский замок. Поставить публичную активность на паузу королеве настоятельно рекомендовали врачи. И она решила к ним прислушаться, чтобы как можно скорее вернуться к обычному рабочему ритму.

Этот год для Елизаветы II был особенно трудным - смерть мужа, пандемия и изоляция, незатихающие скандалы с принцем Гарри - некоторые британцы в эти дни даже советуют ему - самое время вернуться в Лондон и навестить бабушку. А ей самой врачи рекомендуют, прежде всего, отдыхать. Сейчас Её Величество - в своей резиденции, в Виндзорском замке. И какое-то время планирует заниматься лишь незначительными делами, давая себе возможность расслабиться и восстановиться. Ведь буквально в следующем году публичных мероприятий королеве не избежать - в июне будет торжественно отмечаться платиновый юбилей - 70 лет, как она взошла на престол.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram