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Американские бомбардировщики начали отработку уничтожения кораблей России

08:19
  • четверг
  • 28 октября 2021

Два самолета 19 октября выполнили 12-часовую миссию

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1s Военно-воздушных сил США отрабатывают задачу по потенциальному уничтожению кораблей Черноморского и Балтийского флотов России. Это одна из последних задач военных самолетов перед их заменой на более современный вариант, пишут американские СМИ.
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Четыре американских бомбардировщика B-1s в начале октября перебазировались на базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Ферфорде для отработки данной задачи. С этой целью, в частности, два самолета 19 октября выполнили 12-часовую миссию.

Два таких бомбардировщика способны выпустить 48 LRASM — противокорабельных ракет большой дальности. Предполагается, что этого может хватить для затопления флота неприятеля в ходе одной миссии и "уничтожить крупную угрозу США и их союзникам в регионе".

При этом ВВС США готовятся к модернизации воздушного состава: в конце 2020-х — начале 2030-х годов устаревшие модели заменят более современные стратегические бомбардировщики B-21. Пока же 17 наиболее изношенных B-1s будут списаны, еще 45 таких самолетов будут использовать до полной замены, пишет Forbes.

22 октября заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО ведет дело к превращению Черного моря в арену конфронтации. Дипломат подчеркнул, что это крайне опасный путь.

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