Гинцбург назвал 100-процентный способ защиты от коронавируса

Глава Центра Гамалеи рассказал, как выработать стерильный иммунитет

Прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V" с последующей ревакцинацией им же в назальной форме может обеспечить до 100% защиты от инфицирования. Об этом в четверг, 28 октября, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт уточнил, что разработчики вакцины предполагают вероятность выработки в таком случае стерильного иммунитета — вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот.

При назальном применении вакцины, по словам Гинцбурга, формируется независимый барьер, который препятствует проникновению в организм возбудителя COVID-19.

Однако глава Центра Гамалеи подчеркнул, что эти предположения предстоит еще проверить в ходе клинических испытаний, сообщает РИА Новости.

Ранее Гинцбург заявил, что ревакцинироваться от коронавирусной инфекции можно раньше, чем через полгода после предыдущих прививок — это не причинит вреда организму. Однако более частая ревакцинация может не принести и дополнительной пользы.

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