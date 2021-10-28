Гоген Солнцев устроил драку на собственной свадьбе с падчерицей

Шоумен женился на дочери бывшей жены

Гоген Солнцев женился на дочери своей бывшей жены Екатерины Терешкович – Полине. Свадьба с падчерицей состоялась всего через неделю после развода с экс-супругой.

Торжество прошло в Москве. Полина была одета в розовое платье с открытыми плечами. Солнцев облачился в белый пиджак и черные брюки.

Как пишет "СтарХит", невеста вела себя скромно и практически все время молчала. Шоумен перед тем, как поздравить любимую, сказал: "А вы думали опять сумасшедшая бабка будет? Нет, вот какая красивая невеста".

Не обошлась свадьба без скандала. Во время банкета в зал ворвалась подруга Солнцева Лидия Алифиренко, возмущенная тем, что ее не пригласили на праздник. Девушка набросилась на шоумена с кулаками, завязалась драка. Разбираться в происходящем пришлось полиции, которую вызвал кто-то из гостей. Стражи порядка задержали Гогена Солнцева и организатора свадьбы.

"Мы сами ничего не поняли. Моего мужа куда-то увезли в наручниках. Сейчас будем думать, как их вызволять. Это какой-то кошмар", — заявила Полина Терешкович.

Гоген Солцнев заявил о расставании с 66-летней Екатериной Терешкович 11 октября. Бывшая жена полагает, что шоумен женился на ней только ради наследства.

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