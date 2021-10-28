ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гоген Солнцев устроил драку на собственной свадьбе с падчерицей

08:30
  • четверг
  • 28 октября 2021

Шоумен женился на дочери бывшей жены

Гоген Солнцев женился на дочери своей бывшей жены Екатерины Терешкович – Полине. Свадьба с падчерицей состоялась всего через неделю после развода с экс-супругой.

Торжество прошло в Москве. Полина была одета в розовое платье с открытыми плечами. Солнцев облачился в белый пиджак и черные брюки.

Как пишет "СтарХит", невеста вела себя скромно и практически все время молчала. Шоумен перед тем, как поздравить любимую, сказал: "А вы думали опять сумасшедшая бабка будет? Нет, вот какая красивая невеста".

Не обошлась свадьба без скандала. Во время банкета в зал ворвалась подруга Солнцева Лидия Алифиренко, возмущенная тем, что ее не пригласили на праздник. Девушка набросилась на шоумена с кулаками, завязалась драка. Разбираться в происходящем пришлось полиции, которую вызвал кто-то из гостей. Стражи порядка задержали Гогена Солнцева и организатора свадьбы.

"Мы сами ничего не поняли. Моего мужа куда-то увезли в наручниках. Сейчас будем думать, как их вызволять. Это какой-то кошмар", — заявила Полина Терешкович.

Гоген Солцнев заявил о расставании с 66-летней Екатериной Терешкович 11 октября. Бывшая жена полагает, что шоумен женился на ней только ради наследства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Гоген Солнцев
Гоген Солнцев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.