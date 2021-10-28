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Роспотребнадзор запретил ввоз турецких мандаринов

08:37
  • четверг
  • 28 октября 2021

В цитрусах обнаружили пестициды

Ввоз в Россию выращенных в Турции мандаринов приостановлен. Эксперты Роспотребнадзора обнаружили в цитрусах высокую концентрацию пестицидов. Из-за выявленных нарушений эту продукцию не будут допускать на российские прилавки – начиная с 29 октября и до особого распоряжения.

"В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень", - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство ранее усилило санитарно-карантинный контроль в отношении восьми видов пищевой продукции, ввозимой из-за рубежа. В списке значатся, в частности, груши из Китая, лимоны и мандарины из Турции и фундук из Грузии.

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