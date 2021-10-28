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Москвичи рассказали, как планируют провести нерабочие дни

09:00
  • четверг
  • 28 октября 2021

Режим нерабочих дней начал действовать в столице 28 октября

Большинство жителей Москвы, принявших участие в исследовании консалтинговой компании IFORS Research, планируют провести период нерабочих дней дома. Об этом заявили 65% респондентов.
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Наряду с этим 36% опрошенных собираются выходить на прогулки в парках и на улицах города.

Самой эффективной мерой безопасности в условиях пандемии участники исследования считают введение удаленного режима работы — этот вариант получил 3,6 балла.

Далее следуют несколько мер, набравших по 3,5 балла: обязательное использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) в общественном месте, дистанционный режим работы образовательных учреждений, запрет на въезд и выезд из страны.

Объявление нерабочих дней в июне в точки зрения эффективности опрошенные москвичи оценили в 2,9 балла, QR-коды для посещения общественных заведений и развлекательных мероприятий — в 2,8 балла, домашний карантин и систему цифровых пропусков — в 2,7 балла, сообщает ТАСС.

28 октября в Москве начал действовать режим нерабочих дней в связи со сложной ситуацией по коронавирусной инфекции. Общепит по 7 ноября включительно работает только навынос или на доставку. Закрыты предприятия сферы услуг, шиномонтажи, автомастерские, прачечные, химчистки. Театры и музеи пускают посетителей только по QR-кодам.

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