Российский фрегат с "Калибрами" направился в Средиземное море

"Адмирал Григорович" идет на смену "Адмиралу Эссену"

Фрегат Черноморского флота России, вооруженный "Калибрами", проходит проливы Босфор и Дарданеллы. "Адмирал Григорович" направляется в Средиземное море, сообщает пресс-служба ЧФ.

"Экипаж фрегата совершает плановый переход из Черного моря в дальнюю морскую зону", - говорится в сообщении.

В Средиземном море "Адмирал Григорович" войдет в состав сил постоянного соединения ВМФ. Он сменит фрегат "Адмирал Эссен", выполняющий специальные задачи с августа 2021 года.

"Адмирал Григорович" - головной фрегат морской зоны проекта 11356. Фрегат оснащен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой и торпедами, передает "Интерфакс".

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