Полис ОСАГО подорожает для неопытных водителей и лихачей

Центробанк предложил изменить тарифные коридоры и коэффициенты
Центробанк намерен расширить границы тарифного коридора по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). Это приведет к изменению стоимости полиса для определенных категорий водителей.
Регулятор предложил изменить диапазон базовых ставок по ОСАГО в обе стороны на 10% для частных автомобилей, на 4,9% — для общественного транспорта и на 30% — для такси.
В результате тарифный коридор для транспортных средств категорий "A", "M" (мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы) составит от 438 рублей до 2013 рублей. Для транспортных средств категорий "B", "BE" юридических лиц, в том числе для транспортных средств специального назначения и транспортных средств оперативных служб, — от 1152 рублей до 4541 рубля. Для физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей — от 2224 рублей до 5980 рублей. Для автомобилей, используемых в качестве такси, — от 2014 рублей до 12 505 рублей.
Наряду с этим планируется изменение коэффициентов для окончательного расчета суммы страхового взноса. В частности, территориальный коэффициент в Москве и Казани планируют снизить с 1,9 до 1,8, в Санкт-Петербурге — с 1,72 до 1,64, Новосибирске — с 1,63 до 1,56. В Севастополе, Симферополе и Назрани коэффициент, напротив, поднимут с 0,64 до 0,76, в Магадане — с 0,73 до 0,82.
В результате предлагаемых ЦБ изменений для молодых водителей без опыта в возрасте от 16 до 21 года ОСАГО подорожает: коэффициент вырастет с 1,93 до 2,27. Для более взрослых и опытных он, наоборот, снизится. Например, 60-летний водитель со стажем более 14 лет получит коэффициент 0,83, а не 0,9.
Также запланировано изменение коэффициентов за аварийность. Для взрослых и опытных водителей дополнительная скидка составит до 8%, для аккуратных и безаварийных — еще до 8%. Молодые и неопытные водители и лихачи будут платить больше.
В настоящее время проект нормативного акта Центробанка по ОСАГО проходит обсуждение среди участников профессионального сообщества. Национальный автомобильный союз обратился к Банку России с просьбой отказаться от изменения тарифов и коэффициентов, поскольку "экономической обоснованности в расширении тарифного коридора не наблюдается". В НАС также указали на устойчивый тренд снижения аварийности на дорогах, пишут "Известия".
Российские автомобилисты между тем ожидают отмены обязательного техосмотра. Предполагается, что это произойдет до конца 2021 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram