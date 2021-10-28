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Москвичам пообещали резкое потепление

09:35
  • четверг
  • 28 октября 2021

Синоптики прогнозируют взрывной рост температуры

Взрывной рост температуры ожидается 28 октября в московском регионе. Воздух прогреется сразу на пять градусов, и такая погода продержится примерно пять дней, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Метеоролог отметил, что в четверг погоду в Москве определяет теплый сектор северо-атлантического циклона, с центром над полярным Уралом. Сохранится пасмурная погода, временами дождь, выпадет 3-4 мм осадков – но при этом резко потеплеет.

"Сегодня ожидается взрывной рост температуры: с утренних плюс 6 до 9-11 градусов тепла в Москве и 6-11 градусов - в Подмосковье, что, конечно же, на несколько градусов теплее, чем должно быть по многолетней норме последних дней октября", - цитирует синоптика ТАСС. Тишковец добавил, что атмосферное давление подрастет до 752 мм ртутного столба.

По словам эксперта, жителей столичного региона ждет что-то вроде "очень старого бабьего лета". Продлится оно, по прогнозам, дней пять. Тепло будет и на большей части средней полосы России.

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