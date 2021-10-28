Бузова в откровенном платье получила награду "Икона стиля"

Наряд обошелся звезде в 324 тысячи рублей

Ольга Бузова появилась на вручении премии Moda Topical Style Awards 2021 в откровенном платье. Певица выбрала наряд с глубоким вырезом. Пикантности образу добавляло отсутствие нижнего белья.

Как выяснил портал WMJ, на Бузовой было платье от Roberto Cavalli. Стоит оно 324 тысячи рублей.

Подписчики звезды сочли наряд слишком откровенным. Многие заметили, что Бузова вообще могла бы прийти голой.

Впрочем, профессиональное сообщество считает иначе. Бузова удостоилась главной премии номинации "Икона стиля".

"Очень приятно получать награду за образы и хороший вкус. Но я считаю, что самый лучший наряд в современном мире — это оставаться всегда хорошим человеком", — написала Бузова в своем инстаграме.

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