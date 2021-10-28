ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бузова в откровенном платье получила награду "Икона стиля"

09:25
  • четверг
  • 28 октября 2021

Наряд обошелся звезде в 324 тысячи рублей

Ольга Бузова появилась на вручении премии Moda Topical Style Awards 2021 в откровенном платье. Певица выбрала наряд с глубоким вырезом. Пикантности образу добавляло отсутствие нижнего белья.

Как выяснил портал WMJ, на Бузовой было платье от Roberto Cavalli. Стоит оно 324 тысячи рублей.

Подписчики звезды сочли наряд слишком откровенным. Многие заметили, что Бузова вообще могла бы прийти голой.

Впрочем, профессиональное сообщество считает иначе. Бузова удостоилась главной премии  номинации "Икона стиля".

"Очень приятно получать награду за образы и хороший вкус. Но я считаю, что самый лучший наряд в современном мире — это оставаться всегда хорошим человеком", — написала Бузова в своем инстаграме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Ольга Бузова
Ольга Бузова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.