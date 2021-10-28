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В Москве начался прием заявок на участие в программе "Академия инноваторов"

09:50
  • четверг
  • 28 октября 2021

Пройти обучение приглашают жителей любых регионов России старше 18 лет

Московский инновационный кластер открыл прием заявок на участие в программе "Академия инноваторов", предназначенной для начинающих предпринимателей. Об этом в четверг, 28 октября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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Пройти обучение приглашают жителей любых регионов России старше 18 лет. Набор продолжится до 28 ноября, первый поток стартует 1 декабря. В нем предусмотрено 500 мест. Обучение бесплатное и рассчитано на четыре месяца. Занятия будут проходить в онлайн- и офлайн-форматах.

Участников программы ждет курс лекций и индивидуальные сессии с наставниками. Начинающим предпринимателям помогут определить рыночную нишу, составить бизнес-план, дадут рекомендации по формированию команды и привлечению инвестиций.

Программа ориентирована на запуск инновационных проектов — отдельные модули посвящены патентованию разработок, их тестированию и внедрению, созданию минимально жизнеспособного продукта с максимальным использованием инфраструктуры поддержки инноваций.

Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, программа будет полезна как студентам, аспирантам и недавним выпускникам вузов, так и состоявшимся специалистам — всем, кому интересно развивать инновационные проекты. "Академия инноваторов" создаст необходимые условия для роста числа успешных технологических стартапов.

Выпускники программы получат доступ к сервисам Московского инновационного кластера и специализированным финансовым инструментам правительства Москвы, смогут провести пилотные испытания на городских площадках, найти партнеров и инвесторов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В Москве также стартовал обучающий онлайн-курс для предпринимателей по работе с маркетплейсами. Столичным предпринимателям расскажут о мерах поддержки со стороны города при работе с торговыми площадками, в том числе о возможности компенсировать часть расходов на онлайн-продвижение, что особенно актуально в условиях пандемии.

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