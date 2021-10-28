Российские регионы уходят на вынужденные выходные

Вводятся новые ограничения

В четверг нерабочие дни начинаются ещё в ряде регионов. В Москве и Подмосковье, в Ростовской, Калининградской, Смоленской областях и Хакасии вынужденные выходные продлятся до 7 ноября включительно. Мера позволит значительно сократить количество контактов, а это снизит темпы распространения инфекции. Ограничения коснутся сразу нескольких сфер жизни. У каждого из субъектов свои правила.

В популярной московской кофейне официанты поднимают стулья. Протирают столики. Убирают посуду. На входную дверь вешают объявление. С четверга заведение посетителей временно не принимает.

"Остается только доставка и самовывоз, мы осуществляем ее бесконтактно, ее можно осуществить, сделать заказ либо через приложение, либо через сайт", - рассказал управляющий рестораном Иван Дудченко.

И в таком режиме предстоящие 11 дней будет работать, пожалуй, весь общепит столицы. Москва и Московская область с 28 октября вводят новые антиковидные ограничения. Закрыты кафе и рестораны, торговые центры и магазины, салоны красоты, химчистки, прачечные, автосервисы, детские сады и кружки, фитнес-центры. В ГУМе многолюдно только на третьем этаже, где развернут пункт вакцинации. Для них сделаны исключения.

Вакцин, говорят врачи, достаточно. Предварительная запись не нужна. Прививки в порядке живой очереди. Но она проходит быстро. Поэтому многие жильцы окрестных домов предпочитают не поликлиники, а именно такие центры.

С QR-кодом даже в эти дни можно сходить в музей или театр. А, если неожиданно и сильно разболится зуб, то и к стоматологу. Главная цель ограничений - разорвать цепочки заражения. И остановить распространение короновируса. Инкубационный период штамма "Дельта" - пять дней. Поэтому не рабочими решено сделать 11. С запасом. Чтобы можно было выявить новых больных и ограничить их общение с коллегами по работе. А значит, и спасти сотни людей от тяжелейших осложнений.

К ограничениям сегодня присоединились еще четыре региона, где эпидемиологическая обстановка очень сложная. Это Хакасия, Смоленская, Калининградская и Ростовская области. Временный запрет не распространяется на магазины, реализующие продукты и товары первой необходимости. Аптеки, автозаправки, общественный транспорт, больницы и поликлиники. Они работают, как и прежде. А, чтобы 11 дней не были совсем уж скучными, людям разрешили гулять в парках, делать зарядку и отдыхать с детьми на дворовых площадках.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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