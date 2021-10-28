ЕС выставил Польше огромный штраф

Главная претензия - к судебной системе

Миллион евро в сутки - как наказание за непокорность. Брюссель обязал Польшу выплачивать крупный штраф из-за того, что национальное законодательство стране не соответствует европейскому.

Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Брюссель в своих решениях строг и безжалостен. В очередной раз демонстрируя: всех несогласных с правилами Евросоюза наказывать будут рублём. Европейский суд обязал Варшаву пополнять общую казну блока на один миллион евро. Каждый день.

В связи с тем, что Польша не приостановила действие национального законодательства, которое, в частности, касается полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда, на страну накладываются штрафные выплаты в пользу Европейской комиссии.

Виной штрафных санкций стала судебная система Польши, а также нежелание Варшавы упразднять Дисциплинарную палату при Верховном суде. Этот орган был создан в 2018 в ходе специальной реформы и, по сути, полностью контролирует работу судей. Вмешивается в процессы и может даже отстранять их от должности - за малейшее несогласие с действиями правительства.

Еврокомиссия неоднократно критиковала сам факт создания палаты, апеллируя к тому, что наличие такого органа, по сути, представляет собой ни что иное, как нарушение принципа независимости судов. Подобная угроза беспристрастности полностью противоречит основным правилам Европейского сообщества. В июле 2021 года Брюссель в ультимативной форме потребовал упразднить палату.

Варшава нехотя согласилась - что делать с органом, подумают в ходе широкой судебной реформы. Вот только к общему знаменателю так и не пришли. Более того, не представили даже подробного плана. Атмосфера дружбы между Старым Светом и Польшей накалилась в октябре, когда правительство республики признало верховенство внутригосударственного права над нормами Евросоюза. Премьер Матеуш Моравецкий тогда заявил, что не потерпит к себе отношения "страны второго сорта". Вот только придерживание европейских ценностей и норм - то, что стоит в основе Европейского государства. Отсюда и такой радикальный выпад Брюсселя. Разговор с политической верхушкой страны перешёл на язык шантажа и угроз. Варшаве такое, очевидно, не понравилось.

Как реагировать на штрафные санкции, в Польше пока не понимают. На вопросы журналистов депутаты сейма отвечают расплывчато. Впрочем, ясно одно. Платить такую астрономическую сумму не готовы.

Принципиальная позиция Варшавы конкретно по этому вопросу легко может привести к исключению Польши из членов Евросоюза. Об этом уже открытым текстом говорит и сам Брюссель. Пока же республика погрязла в долговых выплатах. Помимо миллиона в день, Польша ежедневно обязана выплачивать ещё и 500 тысяч евро. Пока не откажется прекратить работы на крупнейшем в стране месторождении угля. Выхода у Варшавы два. Либо играть по правилам, либо затягивать потуже пояса.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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