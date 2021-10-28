Цена газа в Европе упала ниже 1000 долларов после заявлений Путина

Ожидают заполнения европейских ПХГ после 8 ноября

Европа ожидает заполнения "Газпромом" подземных хранилищ газа. Цена голубого топлива на открытии торгов упала на 6% - ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.

По данным биржи ICE, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к 9 часам утра по московскому времени снизилась до 973 долларов за тысячу кубов – или 81,2 евро за МВт ч, передает ТАСС.

Снижению цен способствовали заявления президента России. Владимир Путин на совещании попросил главу "Газпрома" начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПХГ– в Австрии и Германии. Алексей Миллер заявил, что "Газпром" готов это выполнить – сразу после того, как завершит заполнение хранилищ в России, после 8 ноября.

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