ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цена газа в Европе упала ниже 1000 долларов после заявлений Путина

10:17
  • четверг
  • 28 октября 2021

Ожидают заполнения европейских ПХГ после 8 ноября

Европа ожидает заполнения "Газпромом" подземных хранилищ газа. Цена голубого топлива на открытии торгов упала на 6% - ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.
Путин поручил "Газпрому" повысить объемы газа в европейских хранилищах

По данным биржи ICE, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к 9 часам утра по московскому времени снизилась до 973 долларов за тысячу кубов – или 81,2 евро за МВт ч, передает ТАСС.

Снижению цен способствовали заявления президента России. Владимир Путин на совещании попросил главу "Газпрома" начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПХГ– в Австрии и Германии. Алексей Миллер заявил, что "Газпром" готов это выполнить – сразу после того, как завершит заполнение хранилищ в России, после 8 ноября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.