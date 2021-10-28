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Путин заявил о близости позиций России и стран АСЕАН по ключевым проблемам

11:37
  • четверг
  • 28 октября 2021

Государства выступают в пользу развития равноправного сотрудничества

О необходимости углубления сотрудничества Москвы со странами Юго-Восточной Азии заявил в четверг Владимир Путин. Президент принял участие в открытии саммита Россия - АСЕАН, сообщает "ТВ Центр".
Путин отметил рост товарооборота со странами АСЕАН

Встреча лидеров проходит в режиме видеоконференции. Она посвящена 30-летию отношений нашей страны с международной ассоциацией. И направлена на поиск общих ответов на ключевые вопросы глобальной повестки.

"Позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки. Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном азиатско-тихоокеанском пространстве. И сейчас имеются реальные возможности, чтобы активизировать сотрудничество России и АСЕАН. В том числе по вопросам укрепления стабильности и безопасности, постэпидемического восстановления экономик, стимулирования торговли, расширения гуманитарных контактов", - заявил Путин.

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