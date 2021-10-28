ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Крыму решили сделать полуостров первым COVID-free регионом России

10:31
  • четверг
  • 28 октября 2021

Для этого предлагается ввести экспресс-тестирование с использованием собственных разработок

Крым может стать первым российским регионом со статусом COVID-free (свободный от коронавируса) благодаря введению экспресс-тестирования с использованием собственных разработок. Об этом в четверг, 28 октября, рассказал директор "Корпорации развития Крыма" Дмитрий Ворона.
Власти Севастополя решили пускать в город только привитых и переболевших

На полуострове уже подписано инвестиционное соглашение о намерении запустить пилотное производство тестов для выявления инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, с эффективностью 98%.

Как заявил Дмитрий Ворона в эфире телеканала "Крым-24", такой подход позволит убедить людей приезжать в Крым, поскольку "наша территория абсолютно безопасна". Таким образом, полуостров сможет стать первой в России территорией со статусом COVID-free.

Глава "Корпорации развития Крыма" также напомнил об огромном потенциале региона для реализации программ по реабилитации людей после коронавирусной инфекции. Ворона отметил, что это касается не только россиян, но и граждан других государств.

27 октября глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в регионе нет планов устанавливать блокпосты и вводить локдаун на период нерабочих дней.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
COVID-free ресторан
COVID-free ресторан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.