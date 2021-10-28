В Крыму решили сделать полуостров первым COVID-free регионом России

Для этого предлагается ввести экспресс-тестирование с использованием собственных разработок

Крым может стать первым российским регионом со статусом COVID-free (свободный от коронавируса) благодаря введению экспресс-тестирования с использованием собственных разработок. Об этом в четверг, 28 октября, рассказал директор "Корпорации развития Крыма" Дмитрий Ворона.

На полуострове уже подписано инвестиционное соглашение о намерении запустить пилотное производство тестов для выявления инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, с эффективностью 98%.

Как заявил Дмитрий Ворона в эфире телеканала "Крым-24", такой подход позволит убедить людей приезжать в Крым, поскольку "наша территория абсолютно безопасна". Таким образом, полуостров сможет стать первой в России территорией со статусом COVID-free.

Глава "Корпорации развития Крыма" также напомнил об огромном потенциале региона для реализации программ по реабилитации людей после коронавирусной инфекции. Ворона отметил, что это касается не только россиян, но и граждан других государств.

27 октября глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в регионе нет планов устанавливать блокпосты и вводить локдаун на период нерабочих дней.

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