Минюст опроверг повышение штрафов за нарушение ПДД

Ведомство раскрыло содержание нового Кодекса об административных правонарушениях

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях не предусматривает увеличение размеров штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом в четверг, 28 октября, рассказали в Министерстве юстиции России.

В ведомстве уточнили, что исключение составит только нарушение правил перевозки детей. Если человек в состоянии опьянения сядет за руль автомобиля, в котором находится несовершеннолетний в возрасте до 16 лет, ему будет грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Кроме того, за данное нарушение может быть назначено наказание в виде лишения прав на срок от двух до трех лет, цитирует пресс-службу Минюста ТАСС.

В рабочей группе Минюста ранее рассказали, что новая редакция КоАП предусматривает возможность сокращения штрафов по ряду статей до трети, однако для этого потребуется соблюдение ряда условий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram