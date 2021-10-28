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Минюст опроверг повышение штрафов за нарушение ПДД

10:54
  • четверг
  • 28 октября 2021

Ведомство раскрыло содержание нового Кодекса об административных правонарушениях

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях не предусматривает увеличение размеров штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом в четверг, 28 октября, рассказали в Министерстве юстиции России.
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В ведомстве уточнили, что исключение составит только нарушение правил перевозки детей. Если человек в состоянии опьянения сядет за руль автомобиля, в котором находится несовершеннолетний в возрасте до 16 лет, ему будет грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Кроме того, за данное нарушение может быть назначено наказание в виде лишения прав на срок от двух до трех лет, цитирует пресс-службу Минюста ТАСС.

В рабочей группе Минюста ранее рассказали, что новая редакция КоАП предусматривает возможность сокращения штрафов по ряду статей до трети, однако для этого потребуется соблюдение ряда условий.

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