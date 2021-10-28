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Фотографии несовершеннолетних в поиске Google разрешили удалять

10:45
  • четверг
  • 28 октября 2021

Изображения не будут появляться в разделе "Картинки"

Фотографии несовершеннолетних из результатов поиска в системе Google теперь можно удалять. Для этого надо направить запрос компании, сообщили в пресс-службе IT-гиганта.
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"Любой в возрасте до 18 лет, а также их родитель или опекун теперь может запросить удаление своих фотографий из результатов поиска", - говорится в сообщении Google.

В компании считают, что нововведение позволит молодым людям "лучше контролировать свой электронный след". Поясняется, что в случае удаления фотографии изображения не будут появляться в разделе "Картинки".  О полном удалении снимков из сети интернет речи не идет, передает РИА Новости.

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