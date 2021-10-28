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В Москве посетитель ресторана ударил полицейского стулом

11:21
  • четверг
  • 28 октября 2021

Сотрудник МВД обратился за медицинской помощью

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину за нападение на их коллегу в ресторане в центре Москвы.  
Московские рестораны вернутся к обычному режиму работы с 8 ноября

Инцидент произошел 28 октября в ресторане на улице Арбат. Сотрудник МВД и работники столичной управы проводили проверку общественного порядка в заведении. В какой-то момент 30-летний посетитель начал проявлять агрессию в адрес полицейского, сорвал с него нагрудный знак и стулом ударил по руке.

Нарушителя доставили в отдел полиции, передает ТАСС. Пострадавший сотрудник МВД обратился за медицинской помощью, а после продолжил несение службы.

По факту нападения на полицейского начата проверка. Материалы дела передадут в следственные органы.

В Москве на время нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, приостанавливается работа общепита. Рестораны и кафе могут работать навынос и доставку готовых блюд.

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Сотрудник полиции
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