ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Играем в русскую рулетку": как отечественные звезды переносят коронавирус

05:00
  • пятница
  • 29 октября 2021

Многие до последнего скрывают от публики диагноз

Сергей Безруков выходит на связь прямо из больничной палаты и просит не волноваться. Он готовится к выписке.

"К сожалению, не смогу быть с нашей командой, к великому сожалению, но ничего, наверстаем", - говорит Безруков.

Этой осенью в интервью телеканалу "ТВ Центр" народный артист сетовал на сложные ковидные времена.

"Выживаем таким образом в наше сложное ковидное время, когда в театре до сих пор 50%, и жить здесь невозможно", - говорил он.

 

В октябре коронавирус добрался и до самого Безрукова. И хотя болезнь протекала в лёгкой форме, актёра всё же отправили под наблюдение врачей.

"У нас нет градации - для звёзд и обычных пациентов. Для нас есть пациенты просто, которые сегодня переживают непростые для себя времена. Мы не приветствуем никакие формы благодарности, кроме слова "спасибо"", - говорит главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.

В октябре не стало актёра Виктора Евграфова, известного по роли профессора Мориарти в фильмах про Шерлока Холмса. За свою карьеру он успел сняться в 26 фильмах, помимо этого, работал каскадёром и неоднократно получал травмы.

 

Но самым тяжёлым испытанием стал коронавирус. Актёр восстанавливался после ковида, но, видимо, сердце не выдержало перенесённых нагрузок. Ему было 73 года. Прощание прошло в его родной Самаре, где Виктор Евграфов жил последние годы.

Валерий Гаркалин, Александр Серов, Валерий Леонтьев, народные, заслуженные, любимые - сегодня за их жизни переживают миллионы поклонников. Но почему у российских звёзд принято до последнего скрывать диагноз "ковид"?

"Это же артисты. И им не хочется быть слабыми. Они привыкли быть в свете рамп звёздами, сильными, яркими. И, когда они ослабели, мне это напоминает, когда больной лев или старый лев, и на него нападают гиены и шакалы", - рассуждает продюсер Михаил Кусков.

Стоило Александру Серову оказаться в реанимации, как сразу появились десятки написанных на скорую руку заголовков: "Большое горе. Не вышел из комы. Дочь в слезах". На самом деле Серов уже пошёл на поправку. Его перевели в общую палату, хотя для восстановления певцу потребуется чуть больше времени, чем пациентам, не связанным с шоу-бизнесом.

 

"Мне очень сложно комментировать эту историю. Безусловно, у людей, чьи профессии связаны с напряжением лёгких, в том числе и голосовых связок, и вообще бронхолёгочных путей, безусловно, для них период восстановления затягивается," - говорит доктор Лысенко.

Коронавирус пришёл и в семью Маши Распутиной. У самой певицы болезнь проходит в лёгкой форме, а вот её мужа Виктора Захарова госпитализировали с серьёзным поражением лёгких. Судя по фотографиям, выложенным в микроблоге Распутиной, всего за несколько дней до того, как у певицы обнаружили ковид, она тесно общалась со своими коллегами по шоу-бизнесу. И какая уж тут социальная дистанция? Так почему у российских звёзд до последнего принято скрывать диагноз "коронавирус"?

"Потому что у нас летят гастроли тогда. Это хлеб, которым мы кормим нашу семью, особенно в такой непростой ситуации, как сейчас. Вы только скажите, что вы заболели ковидом, у вас посрываются все работы, а сейчас Новый год ещё на носу и так далее", - объясняет певица Анита Цой.

 

Цой с ужасом следит за хрониками ковидных времён. Певица хоть и переболела коронавирусом, потом всё же привилась и теперь каждые две недели проверяет количество антител в своём организме.

В медикаментозной коме певица МакSим провела целых два месяца и теперь говорит спасибо всем тем, кто искренне переживал за её здоровье. МакSим спасали в той же клинике, где сейчас находится Александр Серов.

"Да, она достаточно молодая женщина, пациентка, у неё дети, естественно, мы сделали всё, для того чтобы ей помочь", - говорит доктор Лысенко.

 

МакSим оказалась в реанимации после концерта в Казани. Певица вышла на сцену, несмотря на температуру 39. А уже на следующий день директор певицы заявила, что звезда и почти весь её коллектив слегли из-за неизвестной болезни. В Сети сразу же нашлись и такие, кто начал сравнивать судьбу МакSим с трагической судьбой её коллеги, Юлии Началовой. А коллеги по шоу-бизнесу трогательно запели песни МакSим, тем самым якобы поддерживая лежащую в коме певицу. Почти сразу после выписки сильно похудевшая МакSим отправилась на интервью к Собчак. А по Сети поползли слухи: а была ли корона на самом деле?

"Она не только себя вытянула и свою карьеру, с которой всё было неплохо, но сейчас стало ещё лучше, но ещё и карьеру нескольких исполнителей, которые решили ей посвятить, чтобы она поправилась", - уверена журналист Евгения Кириченко.

Иосиф Пригожин по себе знает, что такое коронавирус, к тому же в тяжёлой форме. Свои восемь дней под капельницей он называет восемью днями ада.

 

Придя в себя, продюсер не сомневался: стоит ли прививаться или нет. Но почему сегодня у Пригожина возникли вопросы к врачам?

"Почему мне надо было прививаться? И как влияет моя ситуация, когда у меня, например, антитела растут? В моменте, когда я делал прививку, у меня было 6500 тысяч! Сейчас у меня 36 тысяч, например, антител. Я не понимаю, как с этим работать, как с этим жить", - задается вопросами Пригожин.

Алёна Свиридова призывает жить так, как жили прежде, но с поправкой на обстоятельства.

 

"Я стараюсь как бы жить как живу. Конечно, мы все играем сейчас в русскую рулетку, безусловно. Но, как я знаю, что способ отсиживаться, он тоже не спасает", - говорит она.

Свиридова уже переболела коронавирусом. И нерабочими днями в начале ноября её тоже не удивить. Певица собирается засесть в собственной студии.

"Я подготовилась давно. Я про это не думала, что будет такая лажа, в смысле пандемия, но у меня есть место, где я прекрасно проведу время, в Москве. Так что это меня всегда радует", - говорит она.

А вот Юрий Лоза начало ноября, похоже, проведёт дома. 67-летний музыкант относится к группе риска. Певцу не нравится, когда в СМИ его называют ковид-диссидентом. Сомневаться он право имеет. А вот слухов не надо.

 

"Раз так положено, что ж, я буду действовать, как все, жить как все, но понимать и принимать вот эти меры дурацкие, которые у нас вводятся, я не собираюсь", - заявляет он.

Не собиралась принимать никаких мер и Лариса Гузеева, но ровно до тех пор, пока не оказалась в реанимации. Сегодня актриса и телеведущая идёт на поправку и кланяется в ноги врачам "Коммунарки", называя их в своём микроблоге отважными героями. И теперь это тоже часть хроники ковидных времён.

По материалам программы "Хватит слухов" на канале "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Певица Максим, Иосиф Пригожин и Анита Цой
Певица Максим, Иосиф Пригожин и Анита Цой
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Певица МакSим
Певица МакSим
Анита Цой
Анита Цой
Алена Свиридова
Алена Свиридова
Александр Серов
Александр Серов
Юрий Лоза
Юрий Лоза
Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин
Виктор Евграфов
Виктор Евграфов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.