"Играем в русскую рулетку": как отечественные звезды переносят коронавирус

Многие до последнего скрывают от публики диагноз

Сергей Безруков выходит на связь прямо из больничной палаты и просит не волноваться. Он готовится к выписке.

"К сожалению, не смогу быть с нашей командой, к великому сожалению, но ничего, наверстаем", - говорит Безруков.

Этой осенью в интервью телеканалу "ТВ Центр" народный артист сетовал на сложные ковидные времена.

"Выживаем таким образом в наше сложное ковидное время, когда в театре до сих пор 50%, и жить здесь невозможно", - говорил он.

В октябре коронавирус добрался и до самого Безрукова. И хотя болезнь протекала в лёгкой форме, актёра всё же отправили под наблюдение врачей.

"У нас нет градации - для звёзд и обычных пациентов. Для нас есть пациенты просто, которые сегодня переживают непростые для себя времена. Мы не приветствуем никакие формы благодарности, кроме слова "спасибо"", - говорит главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.

В октябре не стало актёра Виктора Евграфова, известного по роли профессора Мориарти в фильмах про Шерлока Холмса. За свою карьеру он успел сняться в 26 фильмах, помимо этого, работал каскадёром и неоднократно получал травмы.

Но самым тяжёлым испытанием стал коронавирус. Актёр восстанавливался после ковида, но, видимо, сердце не выдержало перенесённых нагрузок. Ему было 73 года. Прощание прошло в его родной Самаре, где Виктор Евграфов жил последние годы.

Валерий Гаркалин, Александр Серов, Валерий Леонтьев, народные, заслуженные, любимые - сегодня за их жизни переживают миллионы поклонников. Но почему у российских звёзд принято до последнего скрывать диагноз "ковид"?

"Это же артисты. И им не хочется быть слабыми. Они привыкли быть в свете рамп звёздами, сильными, яркими. И, когда они ослабели, мне это напоминает, когда больной лев или старый лев, и на него нападают гиены и шакалы", - рассуждает продюсер Михаил Кусков.

Стоило Александру Серову оказаться в реанимации, как сразу появились десятки написанных на скорую руку заголовков: "Большое горе. Не вышел из комы. Дочь в слезах". На самом деле Серов уже пошёл на поправку. Его перевели в общую палату, хотя для восстановления певцу потребуется чуть больше времени, чем пациентам, не связанным с шоу-бизнесом.

"Мне очень сложно комментировать эту историю. Безусловно, у людей, чьи профессии связаны с напряжением лёгких, в том числе и голосовых связок, и вообще бронхолёгочных путей, безусловно, для них период восстановления затягивается," - говорит доктор Лысенко.

Коронавирус пришёл и в семью Маши Распутиной. У самой певицы болезнь проходит в лёгкой форме, а вот её мужа Виктора Захарова госпитализировали с серьёзным поражением лёгких. Судя по фотографиям, выложенным в микроблоге Распутиной, всего за несколько дней до того, как у певицы обнаружили ковид, она тесно общалась со своими коллегами по шоу-бизнесу. И какая уж тут социальная дистанция? Так почему у российских звёзд до последнего принято скрывать диагноз "коронавирус"?

"Потому что у нас летят гастроли тогда. Это хлеб, которым мы кормим нашу семью, особенно в такой непростой ситуации, как сейчас. Вы только скажите, что вы заболели ковидом, у вас посрываются все работы, а сейчас Новый год ещё на носу и так далее", - объясняет певица Анита Цой.

Цой с ужасом следит за хрониками ковидных времён. Певица хоть и переболела коронавирусом, потом всё же привилась и теперь каждые две недели проверяет количество антител в своём организме.

В медикаментозной коме певица МакSим провела целых два месяца и теперь говорит спасибо всем тем, кто искренне переживал за её здоровье. МакSим спасали в той же клинике, где сейчас находится Александр Серов.

"Да, она достаточно молодая женщина, пациентка, у неё дети, естественно, мы сделали всё, для того чтобы ей помочь", - говорит доктор Лысенко.

МакSим оказалась в реанимации после концерта в Казани. Певица вышла на сцену, несмотря на температуру 39. А уже на следующий день директор певицы заявила, что звезда и почти весь её коллектив слегли из-за неизвестной болезни. В Сети сразу же нашлись и такие, кто начал сравнивать судьбу МакSим с трагической судьбой её коллеги, Юлии Началовой. А коллеги по шоу-бизнесу трогательно запели песни МакSим, тем самым якобы поддерживая лежащую в коме певицу. Почти сразу после выписки сильно похудевшая МакSим отправилась на интервью к Собчак. А по Сети поползли слухи: а была ли корона на самом деле?

"Она не только себя вытянула и свою карьеру, с которой всё было неплохо, но сейчас стало ещё лучше, но ещё и карьеру нескольких исполнителей, которые решили ей посвятить, чтобы она поправилась", - уверена журналист Евгения Кириченко.

Иосиф Пригожин по себе знает, что такое коронавирус, к тому же в тяжёлой форме. Свои восемь дней под капельницей он называет восемью днями ада.

Придя в себя, продюсер не сомневался: стоит ли прививаться или нет. Но почему сегодня у Пригожина возникли вопросы к врачам?

"Почему мне надо было прививаться? И как влияет моя ситуация, когда у меня, например, антитела растут? В моменте, когда я делал прививку, у меня было 6500 тысяч! Сейчас у меня 36 тысяч, например, антител. Я не понимаю, как с этим работать, как с этим жить", - задается вопросами Пригожин.

Алёна Свиридова призывает жить так, как жили прежде, но с поправкой на обстоятельства.

"Я стараюсь как бы жить как живу. Конечно, мы все играем сейчас в русскую рулетку, безусловно. Но, как я знаю, что способ отсиживаться, он тоже не спасает", - говорит она.

Свиридова уже переболела коронавирусом. И нерабочими днями в начале ноября её тоже не удивить. Певица собирается засесть в собственной студии.

"Я подготовилась давно. Я про это не думала, что будет такая лажа, в смысле пандемия, но у меня есть место, где я прекрасно проведу время, в Москве. Так что это меня всегда радует", - говорит она.

А вот Юрий Лоза начало ноября, похоже, проведёт дома. 67-летний музыкант относится к группе риска. Певцу не нравится, когда в СМИ его называют ковид-диссидентом. Сомневаться он право имеет. А вот слухов не надо.

"Раз так положено, что ж, я буду действовать, как все, жить как все, но понимать и принимать вот эти меры дурацкие, которые у нас вводятся, я не собираюсь", - заявляет он.

Не собиралась принимать никаких мер и Лариса Гузеева, но ровно до тех пор, пока не оказалась в реанимации. Сегодня актриса и телеведущая идёт на поправку и кланяется в ноги врачам "Коммунарки", называя их в своём микроблоге отважными героями. И теперь это тоже часть хроники ковидных времён.

По материалам программы "Хватит слухов" на канале "ТВ Центр".

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