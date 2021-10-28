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Спикер Госдумы предложил отправить непривитых депутатов на удаленку

11:20
  • четверг
  • 28 октября 2021

Госслужащие должны сделать прививки, подчеркнул Володин

В Госдуме проработают вопрос о возможности перевода депутатов, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, на удаленный режим работы. Соответствующее поручение в четверг, 28 октября, дал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Все российские регионы ввели обязательную вакцинацию ряда граждан

Председатель Госдумы поручил проработать данный вопрос комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы. Предложения должны быть представлены на ближайшем Совете, который пройдет 8 ноября. При необходимости обсуждение продолжат на пленарном заседании Думы.

Володин подчеркнул, что следует изучить возможность дать возможность "депутатам, которые не приемлют прививаться и по каким-то причинам не делать прививку, работать на удаленке".

При этом на заседании Совета Госдумы было принято решение об обязательности вакцинации сотрудников аппарата и помощников парламентариев. Как уточнил Володин, они являются государственными служащими и "должны сделать прививки, по-другому не получится", сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы призвал коллег строго соблюдать меры предосторожности: носить маски и прививаться. Он подчеркнул, что законодатели контактируют с большим количеством людей: здание на Охотном ряду ежедневно посещают минимум три тысячи человек.

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