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Путин призвал активнее просвещать россиян о необходимости вакцинации

11:17
  • четверг
  • 28 октября 2021

К работе привлекут волонтеров

Работникам здравоохранения во взаимодействии с волонтерами следует уделять особое внимание просвещению россиян о необходимости вакцинации от коронавируса. С таким призывом обратился к медикам президент России Владимир Путин.
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"Сегодня во главу угла ставится вопрос широкого общественного просвещения о необходимости вакцинации. Уверен, что во взаимодействии с добровольческими, волонтерскими организациями вы обязательно будете уделять приоритетное внимание этой важнейшей теме", - цитирует обращение российского лидера ТАСС.

Путин обратился к участникам VIII съезда союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата". Послание зачитал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

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