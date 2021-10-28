Путин призвал активнее просвещать россиян о необходимости вакцинации

К работе привлекут волонтеров

Работникам здравоохранения во взаимодействии с волонтерами следует уделять особое внимание просвещению россиян о необходимости вакцинации от коронавируса. С таким призывом обратился к медикам президент России Владимир Путин.

"Сегодня во главу угла ставится вопрос широкого общественного просвещения о необходимости вакцинации. Уверен, что во взаимодействии с добровольческими, волонтерскими организациями вы обязательно будете уделять приоритетное внимание этой важнейшей теме", - цитирует обращение российского лидера ТАСС.

Путин обратился к участникам VIII съезда союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата". Послание зачитал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

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