В России впервые выявили больше 40 тысяч новых случаев коронавируса

Скончались 1159 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 40096 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1159 человек, выздоровели 29318 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 8440. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 3186 человек, в Московской области - 2639.

За весь период пандемии в стране выявлено 8392697 случаев инфекции. Умерли 235057 пациентов. Выздоровели 7272053 человека.

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