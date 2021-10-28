"Ест мед": Саакашвили заподозрили в имитации голодовки

Адвокаты утверждают, что экс-президент едва ходит

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заподозрили в имитации голодовки в тюрьме.

По мнению председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе, нет никаких рисков летального исхода голодовки политика.

"Реально он не голодает. Министерство юстиции заявляло, что Саакашвили принимал мед, получал медицинскую помощь в виде витаминов. Это и есть имитация голодовки", - заявил Кобахидзе.

Саакашвили голодает уже 28-й день. По словам его адвокатов, экс-президент сильно похудел и с трудом передвигается.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него в стране заведено несколько уголовных дел - в том числе о растрате бюджета и превышении полномочий. С августа 2014 года он находится в розыске. Саакашвили грозит 11 лет лишения свободы. Сейчас экс-президент находится в тюрьме города Рустави.

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