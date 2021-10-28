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"Ест мед": Саакашвили заподозрили в имитации голодовки

11:20
  • четверг
  • 28 октября 2021

Адвокаты утверждают, что экс-президент едва ходит

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заподозрили в имитации голодовки в тюрьме.
Голодающему Саакашвили выделили целый этаж тбилисской клиники

По мнению председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе, нет никаких рисков летального исхода голодовки политика.

"Реально он не голодает. Министерство юстиции заявляло, что Саакашвили принимал мед, получал медицинскую помощь в виде витаминов. Это и есть имитация голодовки", - заявил Кобахидзе.

Саакашвили голодает уже 28-й день. По словам его адвокатов, экс-президент сильно похудел и с трудом передвигается.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него в стране заведено несколько уголовных дел - в том числе о растрате бюджета и превышении полномочий. С августа 2014 года он находится в розыске. Саакашвили грозит 11 лет лишения свободы. Сейчас экс-президент находится в тюрьме города Рустави.

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