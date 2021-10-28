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Названы самые популярные у россиян товары перед нерабочими днями

11:42
  • четверг
  • 28 октября 2021

Многие намерены провести этот период дома или на даче, что влияет на характер спроса

Накануне начала периода нерабочих дней в России резко вырос спрос на детские товары и электронику. Об этом в четверг, 28 октября, рассказали в ВТБ.
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Участники банковской программы лояльности за семь дней после сообщений о введении нерабочих дней использовали на товары для детей на 46% больше бонусов, чем за первую неделю октября.

Но 70% чаще россияне стали заказывать электронику, особым спросом пользовались пылесосы — их приобретали вдвое чаще.

Число заказов товаров для красоты и здоровья, включая сертификаты в популярные магазины, увеличилось на 39%. Также примерно на треть увеличился спрос на сертификаты в супермаркеты шаговой доступности.

На 27% возросли продажи в категории "Мебель и интерьер". Спрос на спортивные товары практически не изменился (+4%).

В ВТБ отметили, что информация о нерабочих днях сказалась на потребительском поведении россиян. Многие из них намерены провести этот период дома или на даче, что формирует особый спрос на электронику для дистанционной работы, бытовую технику и товары для детского досуга, сообщает РИА Новости.

Период нерабочих дней в России установлен указом президента Владимира Путина с 30 октября по 7 ноября. При этом власти регионов вправе продлить этот период с учетом конкретной ситуации. В субъектах Федерации в эти дни действуют ограничительные меры, в том числе на работу различных предприятий и магазинов.

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