В столкновении трамваев в Петербурге пострадали 13 человек

Полиция выясняет причины происшествия

Два трамвая столкнулись во Фрунзенском районе Петербурга. К врачам после ДТП обратились более 10 пассажиров, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"В результате происшествия, по предварительным данным, в общей сложности 13 пассажирам потребовалась медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.

Утром 28 октября два попутных трамвая столкнулись на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, пассажиры получили легкие травмы и ушибы. На месте работают экстренные службы и специалисты компании-перевозчика. Полиция и прокуратура начали проверки, причины инцидента выясняются, передает "Интерфакс".

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