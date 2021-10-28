Мурашко предостерег врачей от необоснованных медотводов от прививки

Чаще всего их получают люди, которые при заболевании попадут в реанимацию

Врачи часто дают абсурдные рекомендации и необоснованные медотводы от вакцинации против кронавируса.

Такого быть не должно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"К сожалению, я сталкиваюсь с абсурдными рекомендациями, когда выдается медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании - фактически направление в реанимацию", - заявил глава Минздрава на съезде Нацмедпалаты.

Темпы вакцинации зависят от каждого врача, подчеркнул Мурашко.

В России за минувшие сутки выявлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 - 40 096 человек, а также антирекорд по количеству смертей – 1 159.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram