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Мурашко предостерег врачей от необоснованных медотводов от прививки

11:58
  • четверг
  • 28 октября 2021

Чаще всего их получают люди, которые при заболевании попадут в реанимацию

Врачи часто дают абсурдные рекомендации и необоснованные медотводы от вакцинации против кронавируса.
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Такого быть не должно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"К сожалению, я сталкиваюсь с абсурдными рекомендациями, когда выдается медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании - фактически направление в реанимацию", - заявил глава Минздрава на съезде Нацмедпалаты.

Темпы вакцинации зависят от каждого врача, подчеркнул Мурашко.

В России за минувшие сутки выявлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 - 40 096 человек, а также антирекорд по количеству смертей – 1 159.

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