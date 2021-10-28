Лукашенко: Минск и Москва жестко ответят на милитаризацию у западных границ

Белорусский лидер обвинил Польшу в поисках предлогов для продвижения войск

Россия и Белоруссия готовы к жестким действиям в ответ на милитаризацию у западных границ. С таким заявлением в четверг, 28 октября, выступил белорусский лидер Александр Лукашенко.

В ходе встречи с генеральным прокурором России Игорем Красновым Лукашенко напомнил о намерении Польши бороться с незаконной миграцией на границе с Белоруссией при помощи танков. Белорусский лидер выразил недоумение, "как с танками бороться против мирных жителей".

По мнению Лукашенко, это лишь поиски повода для продвижения войск к границам Союзного государства России и Белоруссии. В ответ президент пообещал жесткую реакцию, отметив, что "мы еще подождем некоторое время, предупредим их". Затем, по уверениям белорусского лидера, "у нас есть что продвинуть ближе к границам".

Александр Лукашенко пообещал действовать жестко, невзирая на критику со стороны других государств, сообщает "Белта".

Ранее в октябре депутаты Европарламента одобрили резолюцию, в которой осудили и объявили незаконной интеграцию России и Белоруссии. Парламентарии заявили, что "Лукашенко продолжит торговать суверенитетом с целью получения большей поддержки от России".

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